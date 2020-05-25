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تامر حسني: تعاملت مع فترة "حظر التجول" كشهر رمضان (فيديو)

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:29 ص
بوابة الفجر
نور طلعت

قال الفنان تامر حسني، إنه يتعامل مع فترة حظر التجول والجلوس في المنزل كأنه شهر رمضان الكريم.

وأضاف حسني، في حواره التليفزيوني مع الإعلامية شيرين حمدي، على شاشة"أون" أنه استغل هذا الوقت لتحسين علاقاته مع أسرته وقضاء أطول وقت معهم.

وأشار إلى أنه يفضل أن ينظر إلى الجزء الإيجابي من أي أزمة، مؤكدًا على استغلاله لهذه الوقت من اجل تطويره، وأنه واثق من أن هذه الأزمة ستمر وتنتهي".

ويُذاع للفنان تامر حسني، حاليًا أولى حفلات العيد على شاشة أون دون حضور جماهير، وقدم حتى الآن عدة أغاني أبرزهم "الأصل مصري"، "ورد صناعي"، "نولع الدنيا"،"بعيش"، و"ارجعلي"،"يا بنت الإيه".".

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