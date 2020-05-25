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أسعار الدولار أمام الجنيه تستقر خلال تعاملات ثاني أيام عيد الفطر اليوم الأثنين 25-5-2020

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:07 ص
بوابة الفجر

 

واصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه  اليوم الأثنين ثاني أيام عيد الفطر استقرار   في جميع البنوك، التى تشهد إغلاق تعاملاتها بالتزامن مع فترة إجازة عيد الفطر المبار التي ستنتهي يوم الأحد القادم.

 

وجاءت أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 25-5-2020 كالآتى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

15.80 جنيه للشراء.

 

15.90 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.79 جنيه للشراء.

 

15.89 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.79 جنيه للشراء.

 

15.89 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.81 جنيه للشراء.

 

15.91 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.81 جنيه للشراء.

 

15.91 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.81 جنيه للشراء.

 

15.91 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.80 جنيه للشراء.

 

15.90 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك عودة

15.81 جنيه للشراء.

 

15.91 جنيه للبيع.

 

وكانت أسعار الدولار قد شهدت ارتفاعات محدودة مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 7 قروش وهي المرة الأولى التى يرتفع فيها الدولار مقابل الجنيه منذ أزمة كورونا التى شهدت تراجع في مصادر العملة الصعبة.

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