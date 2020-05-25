Advertisements

الأوقاف تكشف مفاجأة عن واقعة هروب شخص مرتديا الزي الأزهري بالدقهلية (فيديو)

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:10 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
اعتبر الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن مخالفة البعض لقرارات الوزارة بمنع إقامة الصلوات في المساجد بسبب فيروس كورونا مشاهد عبثية ناتجة عن سببين أما للتحدي أو عدم وجود وعي من قبلهم.

وكشف "طايع" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، تفاصيل واقعة هروب شخص مرتديا الزي الأزهري بنبروه بالدقهلية بعد محاولته إقامة صلاة العيد بعدد من المواطنين، موضحا أن صاحب الواقعة طالب بالصف الثاني الإعدادي متعثر دراسيا، ومحول من التربية والتعليم إلى الأزهر، وعمره 16 سنة، ولم يدخل امتحان الفصل الدراسي الأول.

وأكد رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أنه هذا الشخص صاحب الواقعة ليس شيخا، ولا يتبع وزارة الأوقاف، مؤكدا لم يتم رصد أى مخالفة لأى مسجد، فيما يخص صلاة العيد وتعليمات وزارة الأوقاف عليها.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات والمزيد من الازدهار في سبيل بناء مستقبل أفضل لمصر وكل المصريين.
وكتب الرئيس علي صفحته الرسمية بفيس بوك: "أنتهز هذه الفرصة لكي أقدم عظيم العرفان والتقدير لجميع أسر شهداء مصر الأبرار، الذين جسدوا أروع الأمثلة في الشجاعة والتضحية ليسطروا بطولات تحطمت أمامها موجات الإرهاب والشر، ولتنعم مصر بالأمن والاستقرار... كل عام وأنتم بخير"

وكثفت الدولة المصرية، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، الذي يتزامن مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، لذا رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، فضلا عن فتح منافذ المعروض من السلع الغذائية.

غرفة عمليات لوزارة الزراعة 

استعد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتشكيل غرفة عمليات للوزارة برئاسة المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير وعضوية ممثلين عن قطاعات الوزارة الخدمية لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع التعدي على الأراضي الزراعية والتصدي لها وإزالة أي تعديات في مهدها.

المستشفيات الجامعية

أما الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر، ورفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ وذلك بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

مواصلة حملات إزالة التعديات

وتستمر حملات وزارة التنمية المحلية، في مواجهة المعتدين على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، حتى لا يستغل أي شخص الإجازة للتعد على الأراضي.

فتح منافذ السلع الغذائية 

وقررت وزارة الزراعة، ممثلة الإدارة العامة للزراعات المحمية فتح منافذ المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن والدفع بسيارات المتحركة بسعر مخفض، لرفع العبء عن المواطنين.

تكثيف التواجد الأمني 

واستعدت الأجهزة الأمنية، لتأمين عيد الفطر المبارك، بتكثيف التواجد الأمني بمحيط الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ ودور السينما لمنع أية تجمعات محتملة.

وتكثف الشرطة من تواجدها بمحيط الشواطئ لمنع أية تجمعات، فضلًا عن حملات شرطة المسطحات المائية لمنع أية مراكب نيلية تقل المواطنين للتنزهة في النيل، لمنع الزحام والاختلاط.

وعززت القوات الأمنية من تواجدها، لاستهداف المحال والمراكز التجارية والمطاعم المخالفة، والتصدي الحاسم للأشخاص الذين يخترقون حظر التجوال.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن اجازة عيد الفطر المبارك من الأحد للثلاثاء.

أخبار تهمك

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ يوم

عاجل.. الجيش الليبي يدك مواقع تابعة للمليشيات المسلحة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ يومين

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

أسامة كمال عن فزع المصريين من كورونا: "ساعة تروح وساعة تيجي"

منذ يوم

عرض إماراتي لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بالمستندات| بعد وفاة زميله بكورونا.. طبيب بمستشفى المنيرة يستقيل ويهاجم "الصحة"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| الصحة تخصص 320 مستشفى عام ومركزي لاستقبال مصابي كورونا (أسماء وأماكن)

منذ أقل من ساعتين

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 7 ساعات

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 6 ساعات

تخصيص مستشفى لعزل مصابي كورونا من الأطباء.. والتنفيذ خلال ساعات

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

منذ حوالي 4 ساعات

خطة ذكية من برشلونة

منذ أقل من ساعة

كريستيانو رونالدو يطعن برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

6 تحركات هامة بشأن الأطباء المتوفين والمصابين بكورونا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 3 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:05 ص

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

07:43 ص

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

10:53 ص

6 تحركات هامة بشأن الأطباء المتوفين والمصابين بكورونا.. تعرف عليهم

11:39 ص

عرض إماراتي لضم نجم الزمالك

09:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»