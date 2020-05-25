يسرا عن جومانا مراد: عادت بقوة من جديد في"خيانة عهد".. والأخيرة تعلق





حلت الفنانة يسر أمس ، ضيفة ببرنامج "التاسعة" لـ الاعلامي وائل الابراشي، وذلك عقب النجاح الكبير الذى حققه مسلسلها الرمضانى "خيانة عهد"، وتضمن لقائها تصريحات جريئة وردود قوية في سهرة فنية عبر القناة الأولى المصرية.قالت الفنانة يسرا، بانها معجبة بأداء جومانا مراد وتعد عودة قوية لها، كما أشادت ببراعتها في التمثيل وانها تمتلك قوة وطاقة بالإضافة الى حبها لـ المهنة قائلةً: "انا كنت بخاف عليها في بعض المشاهد بتقسى على نفسها".وأثناء حديث الفنانة يسرا طلبت الاعلامي وائل الابراشي مداخلة الفنانة جومانا مراد وقالت بانها سعيد بالعمل مع الفنانة يسرا وتحمل لها كل معاني الحب والاحترام والتقدير لـ كونها الكبير وقدرها في الوسط الفني.مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، خالد انور، خالد سرحان، عبير صبري، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، تيام قمر، جومانا مراد، ومن اخراج سامح عبدالعزيز.