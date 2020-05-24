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"جونسون" يعلن إعادة فتح أبواب المدارس الابتدائية

الأحد 24/مايو/2020 - 11:51 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
وكالات
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، الانتقال إلى المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق بإعادة فتح أبواب المدارس الابتدائية.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي: "إننا عازمون على إلحاق الهزيمة بفيروس كورونا المستجد"، لافتاً إلى أن الإرادة الجماعية ساعدت في مواجهة الجائحة.

وأوضح أن العودة إلى مقاعد الدارسة ستقتصر في المرحلة الأولى على التلامذة الذين تراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات وبين عشر سنوات و11 سنة.

وأوضح أن طلاب الصفوف الثانوية سيعودون لاحقا للتحضير للامتحانات اعتبارا من 15 يونيو.

وتثير مسألة إعادة فتح المدارس جدلا في البلاد التي تسجّل أعلى معدّل وفيات بكوفيد-19 في أوروبا وثاني أعلى معدّل إصابات بين دول القارة.

وبحسب آخر حصيلة أعلنتها الحكومة، سُجّلت على الأراضي البريطانية نحو 37 ألف وفاة لأشخاص تأكدت إصابتهم بكوفيد-19، علما أن هذا الرقم قد يرتفع إلى أكثر من 41 ألفا لوجود وفيات يشتبه بأنها ناجمة عن الوباء.

والأسبوع الماضي، طالبت نقابات المعلمين الحكومة بإعادة النظر في قرار إعادة فتح المدارس نظرا لاستمرار المخاوف الصحية.

وكانت سلطات محلية عدة في إنكلترا قد استبعدت إعادة فتح المدارس في أول يونيو، علما أن اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية قررت إبقاء المدارس مغلقة الشهر المقبل.

في حين لم تحدد ويلز موعدا لإعادة فتح المدارس، ستُستأنف جزئيا الحصص الدراسية في المؤسسات التعليمية في اسكتلندا اعتبارا من 11 أغسطس.

أما في إيرلندا الشمالية فلن يعود التلامذة إلى مقاعد الدراسة قبل سبتمبر.

والجمعة، اعتبرت الهيئة الاستشارية العلمية للطوارئ التابعة للحكومة أن الأدلة على احتمال تأثر الأطفال أو إصابتهم بالمرض غير قاطعة.

لكنّها أشارت إلى أن المخاطر بالنسبة للأطفال تبقى أقل مقارنة بالبالغين.

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