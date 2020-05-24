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تعرف على رسالة تامر حسني إلى أحد جماهيره "أبو علاء"

الأحد 24/مايو/2020 - 11:53 م
بوابة الفجر
نور طلعت

طلب الفنان تامر حسني من أحد جماهيره أن يعود إلى زوجته بعد خلافات كثيرة حدثت بينهما، وذلك على هامش حوار تليفزيوني مع الإعلامية شيرين حمدي على شاشة "أون" عندما قرأت لتامر رسائل الجمهور له..

ومن بين الرسائل معجبه طلبت من تامر أن يتوسط لحل الخلاف بينها وبين زوجها "أبو علاء" لأنه يحب تامر حسني كثيرًا.

حيث طلب منه أن يسامحها ويرجع إلى منزله وأهدى لهما أغنية "ارجعلي".


يُذاع حاليًا حفل الفنان تامر حسني، عبر شاشة"أون" بمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات حيث قدم عدد كبير من الغاني أبرزهم الأصل مصري"، "ورد صناعي"، "نولع الدنيا"،"بعيش".،"ارجعلي"،"ناسيني ليه"،"يانا يامفيش".

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