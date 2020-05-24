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ترامب يمنع الرحلات الجوية من البرازيل بسبب كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 11:42 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يمنع الرحلات الجوية من البرازيل التي تحولت إلى مركز جديد لتفشي فيروس كورونا.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، إنه من المرجح أن يفرض الرئيس دونالد ترامب حظرا على المسافرين القادمين من البرازيل، بعدما وصلت حالات الإصابة بها بفيروس كورونا هناك إلى مستويات مرتفعة جديدة.

وذكر أوبراين لشبكة "سي بي إس" التليفزيونية الأمريكية أن الإجراء التنفيذي قد يتم اليوم الأحد على أقرب تقدير.

وأضاف أننا "نأمل أن يكون ذلك مؤقتا. لكننا وبسبب الوضع في البرازيل، نتجه لاتخاذ كل خطوة ضرورية لحماية الشعب الأمريكي".

وذكر أوبراين أن الخطوة في الوقت الراهن تستهدف البرازيل، وأن البيت الأبيض قد ينظر في فرض حظر على دول أخرى في أمريكا اللاتينية "على حسب كل دولة".

وكان ترامب قد أوقف الرحلات الجوية القادمة من عدد كبير من الدول ، بدءا من الصين ثم أوروبا. كما دخلت كندا والمكسيك المجاورتان في اتفاقات مشتركة مع الولايات المتحدة لمنع معظم حالات السفر غير الضرورية.

وتحتل البرازيل، وهي الدولة الأكثر سكانا في أمريكا اللاتينية، المركز الثاني في عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة نفسها.

وينظر إلى أن ترامب له علاقة وثيقة مع رئيس البرازيل جايير بولسونارو، الشعبوي اليميني.

وكان بولسونارو وترامب قد التقيا في منتجع الرئيس الأمريكي الخاص في مار آلارجو في فلوريدا في مارس حيث كانت الجائحة تتفشى.


يواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، في 30 يناير، حالة طارئة على المستوى الدولي، كما أعلنته يوم 11 مارس جائحة عامة.

 
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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