الإبراشي يكشف تفاصيل مكالمته مع رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا (فيديو)

طمأن الإعلامي وائل الإبراشي، جمهور الفناة رجاء الجداوي على حالتها الصحية بعد تأكد اصابتها بفيروس كورونا، ونقلها لمستشفى العزل بالإسماعيلية.





وأوضح "الإبراشي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الأحد، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الفنانة رجاء الجداوي للاطمئنان عليها، مشيرا إلى أنها أخبرته أن حالتها مستقرة، ولم تظهر أعراض عليها.





وأضاف الإعلامي وائل الإبراشي، أن أي مصاب بفيروس كورونا يصاب بهزة نفسية، ويحتاج لدعم نفسي، متمنيا لها الشفاء وتجاوز هذه الأزمة الصحية، مؤكدا أن نسب الشفاء في مصر جيدة، لافتا إلى أن محافظ الدقهلية وزوجته تحولت العينة الأولية الخاصة بهما إلى سلبية، وفي طريقهما إلى الشفاء.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم الـ 4807 متعافيين.





وأضاف أنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.



