Advertisements

تامر حسني: مبسوط من تفاعل الجميع مع "الأصل مصري"

الأحد 24/مايو/2020 - 11:38 م
بوابة الفجر
نور طلعت
أعرب الفنان تامر حسني، عن سعادته بردود أفعال الجمهور حول أغنية إعلانه الدعائي لإحدى شركات المحمول"الأصل مصري".

وقال حسني، على هامش حواره التليفزيوني مع الإعلامية شيرين حمدي، على شاشة "أون": "مبسوط من تفاعل الجميع مع أغنية الأصل مصري"

ويحيي الفنان تامر حسني، أولى حفلات العيد على شاشة أون، وقدم حتى الآن عدة أغاني أبرزهم "الأصل مصري"، "ورد صناعي"، "نولع الدنيا"،"بعيش"، و"ارجعلي".

جدير بالذكر أن إعلان"أنا مصري" حقق نسب مشاهدة عالية تجاوزت 85 مليون عبر"يوتيوب" و"فيسبوك" والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله.

أخبار تهمك

أسامة كمال عن فزع المصريين من كورونا: "ساعة تروح وساعة تيجي"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ يوم

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

منذ حوالي 14 ساعة

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عرض تونسي لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

بعد مفاوضات الأهلي.. قرار مفاجئ من إنبي بشأن مستقبل نجم الفريق

منذ ساعة و 14 دقيقة

مرتضى منصور يعلن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح هام من التحالف العالمي للقاحات بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 21 ساعة

"الإبراشي" يكشف عن تفاصيل حواره مع رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

منذ أقل من ساعتين

"علقة موت" لـ"حرامي شنط" بالهرم تنهى حياته في ليلة العيد

منذ ساعتين و 49 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:45 م

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

08:55 م

"الإبراشي" يكشف عن تفاصيل حواره مع رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

10:26 م

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

08:31 م

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

07:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية