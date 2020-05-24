تامر حسني: مبسوط من تفاعل الجميع مع "الأصل مصري"



وقال حسني، على هامش حواره التليفزيوني مع الإعلامية شيرين حمدي، على شاشة "أون": "مبسوط من تفاعل الجميع مع أغنية الأصل مصري"



ويحيي الفنان تامر حسني، أولى حفلات العيد على شاشة أون، وقدم حتى الآن عدة أغاني أبرزهم "الأصل مصري"، "ورد صناعي"، "نولع الدنيا"،"بعيش"، و"ارجعلي".



جدير بالذكر أن إعلان"أنا مصري" حقق نسب مشاهدة عالية تجاوزت 85 مليون عبر"يوتيوب" و"فيسبوك" والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله.





أعرب الفنان تامر حسني، عن سعادته بردود أفعال الجمهور حول أغنية إعلانه الدعائي لإحدى شركات المحمول"الأصل مصري".