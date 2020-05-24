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موريتانيا تعلن تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن مدير الصحة العمومية في موريتانيا الدكتور سيد ولد الزحاف، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في بلاده لترتفع الإصابات إلى 237 وشفاء 9 إصابات.

وقال "الزحاف"، في مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إن هذه الحالات الجديدة موزعة بين العاصمة ومدينة جنوب البلاد.

وسجلت موريتانيا 6 وفيات جراء كورونا.

يواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، في 30 يناير، حالة طارئة على المستوى الدولي، كما أعلنته يوم 11 مارس جائحة عامة.

 
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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