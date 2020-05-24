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ارتفاع قوي في إنتاج زيت الوقود بالصين

الأحد 24/مايو/2020 - 11:25 م
بوابة الفجر

شهد إنتاج زيت الوقود في الصين نموا قويا في أبريل الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء.

وأظهرت نتائج البيانات ارتفاع إنتاج زيت الوقود بنسبة 68 بالمائة على أساس سنوي إلى 3.09 مليون طن.

وفي الوقت نفسه، ارتفع إنتاج وقود الديزل في الصين بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي إلى 13.39 مليون طن، في حين ارتفع إنتاج غاز النفط المسال بنسبة 15 في المائة إلى 3.78 مليون طن في الشهر الماضي.

وبخلاف هذا الاتجاه، انخفض إنتاج البنزين بنسبة 12 بالمائة على أساس سنوي إلى 10.04 مليون طن، بينما انخفض إنتاج الكيروسين 42.9 بالمائة إلى 2.42 مليون طن.

 

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