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شاهد.. كيف احتفل مصابي كورونا بعيد الفطر بجنوب الأقصر

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:16 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
هدى عبدالرازق
قال الدكتور وليد محمد، مدير نزل الطود جنوب الأقصر، إنه عقد اجتماعًا مع فريق العمل لتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى للحفاظ على سلامة فريق العمل، ومصابي الكورونا.

وأشار "محمد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الأحد، إلى أنه يحرص على رفع الروح المعنوية للمرضى كجزء أساسي من خطة العلاج، مشددا على أن العلاج النفسي له تأثير كبير في الشفاء مع العلاج الدوائي.

وأوضح مدير نزل الطود جنوب الأقصر، أنه قرر تشغيل مكبرات الصوت لإذاعة تكبيرات العيد، وجمعوا المرضى مع الحفاظ على مساحة تباعد اجتماعي نحو متر ونصف بين كل مريض وآخر، مع توزيع ورد وعصائر وفواكه على المرضى، مضيفا: "عايزين الأمل يرجعلهم تاني وأنهم هيخفوا"، لافتا إلى أنه لديهم أعلى نسبة شفاء في مصر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم الـ 4807 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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