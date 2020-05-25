راعي الكنيسة الخمسينية: أبناء الشهداء أبطال مثل آبائهم

قال القس ممدوح توفيق، راعي الكنيسة الخمسينية، تعليقا على تكريم القيادات السياسية في الدولة لأبناء وبنات شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية، إنه كانت هناك كلمة لفتاة صغيرة من أبناء الشهداء جعلتني أبكي بالدموع وهي تقول: "أنا واثقة أن بابا ذهب لمكان أفضل من الأرض"، مؤكدًا أن الله يُجفف الدموع وهؤلاء اليتامى في نظرنا هم أبطال كأبيهم.





جاء ذلك خلال كلمته، يوم الأحد، التي ألقاها بعنوان "إن الله يُجفف الدموع" دون حضور شعبي بالبث المُباشر، بسبب الإجراءات الاحترازية لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.





وتخللت العظة مجموعة من الترانيم والتسابيح بقيادة المرنم ماجد منير، أحد مرنمي الكنيسة الخمسينية والتي تتبع للمجمع الخمسيني برئاسة القس أمجد محفوظ، وهي تخضع إلى الطائفة الإنجيلية بمصر برئاسة الدكتور القس أندريه ذكي.





وهنأ راعي الكنيسة الخمسينية الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك، طالبًا من الله بأن يرفع عن مصر وباء فيروس كورونا وتعود الحياة الي طبيعتها.





وقال "توفيق" في عظته إن هناك كثيرين ثابتين في الإيمان بأن الله سينزع هذا الفيروس قريبًا وأن الرب سيعوض كل ما تم خسارته.





وشدد على ضرورة العزل المنزلي والالتزام بقرارات الدولة في عملية الحظر تلاشيًا لانتشار الفيروس بين المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تحتاج إلى طاقة الشباب عندما تعود المصانع للعمل لأجل بنيان بلادنا الاقتصادية، مضيفًا: عليك بوضع الكمامة خلال عودة الحياة تدرجيًا وعلينا أن نُطيع ما يقوله الأطباء حتى أن يصلوا إلى حل لهذه الأزمة".





وأضاف أن الله سوف يجفف الدموع، مشيرًا إلى أن الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداءً لتراب هذا الوطن فهم شُهداء.



