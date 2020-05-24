شاهد.. عرض كليب "وأنت معايا" لتامر حسني لأول مرة

Advertisements

عرض الفنان تامر حسني، لأول مرة الفيديو كليب لأغنية "وأنت معايا"، مع الشاب خالد عبر فضائية "أون" وذلك على هامش حفله الغنائي الذي يحييه حاليا بدون جماهير.



وكشف حسني، للإعلامية شيرين حمدي عن سبب تأخير عرض كليب "وأنت معايا"، بسبب التعديلات التي أضافها للأغنية، بالإضافة إلى مشاركة حسني والشاب خالد غناء الأغنية، عبد الفتاح الجريني ومطرب الراب بلطي.



ويحيا الفنان تامر حسني، أولى حفلات العيد على شاشة أون، وقدم حتى الآن عدة أغاني أبرزهم "الأصل مصري"، "ورد صناعي"، "نولع الدنيا" ،"بعيش".



جدير بالذكر أن أغنية "وأنت معايا"، من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع جلال الحمداوي.

