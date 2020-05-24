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تردد قناة بي إن سبورت 4 على النايل سات وشاهد الدوري الألماني بأعلي جودة

الأحد 24/مايو/2020 - 10:50 م
بي إن سبورت 4
بي إن سبورت 4
تردد قناة بي إن سبورت 4 على النايل سات وشاهد الدوري الألماني بأعلي جودة

تردد قناة بي إن سبورت 4.. مع عودة الحياة مرة أخري للدائرة المستديرة، يبحث عشاق مباريات كرة القدم عن تردد قناة بي إن سبورت 4 الرياضية beIN Sports 4 HD الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، التابعة لمجموعة بي ان سبورت العالمية، التي تمتلك حقوق إذاعة مباريات الدوري الألماني “البوندسليغا، وبدونا يقدم لكم موقعنا بوابة الفجر الإلكترونية تردد قناة بي سبورت beIN Sports 4 HD على القمر الصناعي النايل سات، ومواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم السبت والقنوات الناقلة في السطور التالية..


قناة بي إن سبورت 4 الرياضية

تنقل قناة beIN Sports 4 HD جميع المباريات العربية والأوروبية بشكل حصري، وجميع الدويات والبطولات العالمية والأفريقية، مثل دوري أبطال أفريقيا ودوري الكأس، وبطولة أمم أفريقيا، فضلا عن بث جميع الأخبار الرياضية وما يهم القارئ الرياضي من برامج سواء تحليلة أو إخبارية بشكل دائم ومستمر لها.

ومن المعلوم أن قناة بي إن سبورت 4 الرياضية قناة مشفرة غير مجانية،  تبث محتواها على مدار 24 ساعة، ومن أجل الأستماع بكل ما تبثه لابد من دفع الاشتراك الخاص بها شهرياً، في المقابل تقدم القناة لجمهورها خدمة عالية الجودة.


مباريات الدوري الألماني

تمتلك قناة بي إن سبورت حقوق بث مباريات الدوري الألماني التي بدأ اليوم السبت أولى مبارياته، بعد توقف تجاوز الشهرين بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا،  لذا يبحث الكثيرين عن مواعيد مباريات الدوري

مباراة بروسيا دورتموند* شالكة: الساعة 15.30 بتوقيت القاهرة: 16.30 بتوقيت مكة القناة HD 4.

مباراة دوسلدورف* بادربورن: الساعة 15:30 بتوقيت القاهرة: 16.30 بتوقيت مكة : القناة  HD 5.

مباراة هوفنهايم * هرتا برلين: الساعة 15.30 بتوقيت القاهرة: 16.30 بتوقيت مكة : القناة HD 3.

مباراة لايبزيج* فرايربورج: الساعة 15.30 بتوقيت القاهرة : 16.30 بتوقيت مكة : القناة HD 2.

مباراة فرانكفورت* مونشنجلادباخ: الساعة 18.30 بتوقيت القاهرة: 19.30 بتوقيت مكة القناة HD 1
برامج بي إن سبورت.


تقدم قناة بي إن سبورت 4 الإخبارية العديد من البرامج والتقارير التي تحظى بمتابعة المشاهد العربي، ومن أهم برامج القناة ما يلي:

برنامج من بريطانيا.
برنامج كل العرب.
برنامج 90 ثانية.
 مباريات السبت.
برنامج الحصاد الرياضي.
نشرة إخبارية على رأس كل لساعة.


تردد قناة بي إن سبورت 4

القمر الصناعي: نايل سات
التردد : 12604.
 الاستقطاب : H.
معامل الترميز :

تردد قناة بي إن سبورت 4 على النايل سات وشاهد الدوري الألماني بأعلي جودة

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