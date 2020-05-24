Advertisements

مستشار ترامب: تعامل الصين مع كورونا بكارثة "تشيرنوبل" النووية

الأحد 24/مايو/2020 - 10:39 م
روبرت أوبراين
روبرت أوبراين
وكالات
وصف مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين، طريقة تعامل الصين مع تفشي وباء كورونا، بكارثة محطة تشيرنوبل النووية في الاتحاد السوفيتي عام 1986.

وقال أوبراين في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الإعلامية، اليوم الأحد، إن بكين علمت بتطورات الفيروس، الذي نشأ في مدينة ووهان، منذ نوفمبر الماضي لكنها كذبت على منظمة الصحة العالمية وحالت دون حصول خبراء من الخارج على المعلومات.

وأضاف أوبراين: "لقد أطلقوا (الصينيون) فيروسا على العالم دمر تريليونات الدولارات من الثروة الاقتصادية الأمريكية ينبغي أن ننفقها للإبقاء على اقتصادنا حيا، وللحفاظ على الأمريكيين من تفشي الفيروس".

وقال أوبراين إن "عملية التستر على الفيروس التي قاموا بها سوف تسجل في التاريخ، على غرار كارثة تشيرنوبل، وسنرى من يذيع عنها تقريرا خاصا خلال الـ10 أو 15 عاما القادمة".

وأشار إلى أن "هذه مشكلة حقيقية، وآلاف كثيرة جدا من الأرواح أزهقت في أمريكا وفي أنحاء العالم لأن المعلومات الحقيقية لم تعلن".

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت الصين مرارا بإخفاء المعلومات عن فيروس كورونا، فيما ترفض بكين تلك الاتمهامات، مؤكدة أنا تعاملت مع الفيروس بشفافية.

يواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، في 30 يناير، حالة طارئة على المستوى الدولي، كما أعلنته يوم 11 مارس جائحة عامة.
 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

"علقة موت" لـ"حرامي شنط" بالهرم تنهى حياته في ليلة العيد

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

منذ حوالي 4 ساعات

عرض تونسي لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

"الإبراشي" يكشف عن تفاصيل حواره مع رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ يوم

أسامة كمال عن فزع المصريين من كورونا: "ساعة تروح وساعة تيجي"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

بعد مفاوضات الأهلي.. قرار مفاجئ من إنبي بشأن مستقبل نجم الفريق

منذ ساعة و 10 دقيقة

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

منذ حوالي 14 ساعة

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يعلن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 21 ساعة

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ حوالي 16 ساعة

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة لجماهير برشلونة بشأن أومتيتي

منذ ساعة و 10 دقيقة

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

طاعون العصر.. ننشر خريطة انتشار فيروس كورونا حول العالم وحصيلة الضحايا والإصابات

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا

إيطاليان يكشفان عن دواء قديم يعالج "كورونا" (فيديو)

عزف الموسيقى.. حيلة المصابين بكورونا للهروب من ملل الحجر الصحي

الصين تقرر إخضاع القادمين من الخارج للفحوصات والحجر

بعد انتشار وباء كورونا.. واشنطن تطالب بتأجيل أولمبياد طوكيو 2020

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:45 م

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

08:55 م

"الإبراشي" يكشف عن تفاصيل حواره مع رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

10:26 م

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

08:31 م

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

07:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية