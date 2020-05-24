Advertisements

الزمالك يتراجع عن ضم عمر جابر

الأحد 24/مايو/2020 - 11:40 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

تراجع نادي الزمالك عن فكرة التعاقد مع عمر جابر الظهير الأيمن لنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وكان الزمالك أظهر اهتمام كبير منذ فترة بضم عمر جابر في الصيف لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق وتواصل النادي مع اللاعب والذي أبدى موافقته على الانتقال للأبيض ولكن طلب انهاء الأمر مع إدارة نادي بيراميدز.


ولكن تراجع نادي الزمالك بشكل مفاجئ خلال الساعات القليلة الماضية عن فكرة ضم عمر جابر بعد تواصل الناديين وعدم التوصل إلى اتفاق.


وجاء سبب تراجع الزمالك عن فكرة ضم عمر جابر في الصيف بسبب الراتب الضخم الذي يتقاضاه مع بيراميدز والذي رفض تخفيضه مع الأبيض.


ويحتاج الزمالك لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق استعدادا للموسم القادم حيث يملك النادي في هذا المركز حازم إمام فقط والناشئ أحمد عيد.

أخبار تهمك

أسامة كمال عن فزع المصريين من كورونا: "ساعة تروح وساعة تيجي"

منذ حوالي 11 ساعة

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد مفاوضات الأهلي.. قرار مفاجئ من إنبي بشأن مستقبل نجم الفريق

منذ ساعة و 9 دقيقة

"علقة موت" لـ"حرامي شنط" بالهرم تنهى حياته في ليلة العيد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى منصور يعلن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة لجماهير برشلونة بشأن أومتيتي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

عرض تونسي لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

"الإبراشي" يكشف عن تفاصيل حواره مع رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:45 م

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

08:55 م

"الإبراشي" يكشف عن تفاصيل حواره مع رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

10:26 م

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

08:31 م

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

07:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية