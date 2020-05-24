الزمالك يتراجع عن ضم عمر جابر

تراجع نادي الزمالك عن فكرة التعاقد مع عمر جابر الظهير الأيمن لنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان الزمالك أظهر اهتمام كبير منذ فترة بضم عمر جابر في الصيف لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق وتواصل النادي مع اللاعب والذي أبدى موافقته على الانتقال للأبيض ولكن طلب انهاء الأمر مع إدارة نادي بيراميدز.





ولكن تراجع نادي الزمالك بشكل مفاجئ خلال الساعات القليلة الماضية عن فكرة ضم عمر جابر بعد تواصل الناديين وعدم التوصل إلى اتفاق.





وجاء سبب تراجع الزمالك عن فكرة ضم عمر جابر في الصيف بسبب الراتب الضخم الذي يتقاضاه مع بيراميدز والذي رفض تخفيضه مع الأبيض.





ويحتاج الزمالك لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق استعدادا للموسم القادم حيث يملك النادي في هذا المركز حازم إمام فقط والناشئ أحمد عيد.