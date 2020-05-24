عرض تونسي لضم نجم الأهلي

وصلت أحد العروض التنوسية في الساعات القليلة الماضية للتعاقد مع واحد من نجوم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان النادي الأهلي قد استقر منذ فترة على رحيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الفريق في الصيف القادم.

وأكدت تقارير صحفية تونسية أن هناك أحد الأندية التونسية الكبيرة دون ذكر اسم النادي لضم جيرالدو في الصيف القادم.

وأشارت التقارير إلى أن المفاوضات من جانب النادي التونسي لضم جيرالدو ليست رسمية وإنما مازالت مجرد مفاوضات شفهيه عن طريق وسطاء لاعبين.

وأكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء أنه لا يمانع في بيع جيرالدو في الصيف القادم نظرا لعدم حاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم.