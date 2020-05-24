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بعد مفاوضات الأهلي.. قرار مفاجئ من إنبي بشأن مستقبل نجم الفريق

الأحد 24/مايو/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

أظهر النادي الأهلي رغبة في التعاقد مع محمود جاد حارس مرمى نادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

كما أظهر نادي الزمالك رغبة في ضم محمود جاد في الصيف القادم لتدعيم مركز حراسة المرمى في الفريق.

 

واتخذ نادي إنبي قرار بتعديل عقد محمود جاد في الفترة القادمة للحفاظ على خدمات اللاعب في الموسم القادم.

 

وطلب حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي من إدارة النادي أن تقوم بتجديد عقد محمود جاد ورفع قيمته الماليةلإقناعه بالاستمرار مع الفريق في الموسم القادم.

 

ويتواجد نادي إنبي في المركز السابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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