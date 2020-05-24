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إسرائيل تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا دون وفيات

الأحد 24/مايو/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
وكالات
سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا دون وفيات منذ مساء أمس السبت.

وقالت وزارة الصحة مساء الأحد، إن إجمالي عدد المصابين بكورونا منذ اندلاع الوباء بلغ 16717 شخصا، وعدد الوفيات 279 حالة.

وانخفض عدد المصابين بكورونا الذين يتلقون العلاج إلى 2285 شخصا، بينهم 44 بحالة خطيرة، و34 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 14153 شخصا.

يواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، في 30 يناير، حالة طارئة على المستوى الدولي، كما أعلنته يوم 11 مارس جائحة عامة.

 
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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