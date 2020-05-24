"العيد مع كوفيد".. أطباء دمنهور يحتفلون مع المرضى في مستشفيات العزل (صور)

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احتفل أطباء وتمريض مركز التعليم المدني المخصص للحجر الصحي بالأبعادية، في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ، بعيد الفطر المبارك مع الأطفال والمرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل المركز.



وأكد الدكتور محمد سعيد المدير الفني لمركز التعليم المدني بدمنهور، أن الهدف من الاحتفالية مع الأطفال بالمركز إحساسهم بفرحة عيد الفطر المبارك، والابتعاد قليلا عن أجواء الغرف والعلاج والمرض، حيث تم توزيع البلالين والهدايا والأغاني علي الأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم.



كان مركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، شهد تعافي الحاج "عبد المنعم صالح" 90 عاما، أكبر مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث غادر الحجر الصحي بعد قضاء رحلة علاج قصيرة قرابة 9 أيام داخل مستشفي كفر الدوار.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى اليوم.



من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم 4807 متعافيين.



وأكد متحدث الوزارة، في بيان له، تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.



وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.