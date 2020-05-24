Advertisements

"العيد مع كوفيد".. أطباء دمنهور يحتفلون مع المرضى في مستشفيات العزل (صور)

الأحد 24/مايو/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
احتفل أطباء وتمريض مركز التعليم المدني المخصص للحجر الصحي بالأبعادية، في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ، بعيد الفطر المبارك مع الأطفال والمرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل المركز.

وأكد الدكتور محمد سعيد المدير الفني لمركز التعليم المدني بدمنهور، أن الهدف من الاحتفالية مع الأطفال بالمركز إحساسهم بفرحة عيد الفطر المبارك، والابتعاد قليلا عن أجواء الغرف والعلاج والمرض، حيث تم توزيع البلالين والهدايا والأغاني علي الأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم.

كان مركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، شهد تعافي الحاج "عبد المنعم صالح" 90 عاما، أكبر مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث غادر الحجر الصحي بعد قضاء رحلة علاج قصيرة قرابة 9 أيام داخل مستشفي كفر الدوار.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى اليوم.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم 4807 متعافيين.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان له، تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
"العيد مع كوفيد".. أطباء دمنهور يحتفلون مع المرضى في مستشفيات العزل (صور)
"العيد مع كوفيد".. أطباء دمنهور يحتفلون مع المرضى في مستشفيات العزل (صور)
"العيد مع كوفيد".. أطباء دمنهور يحتفلون مع المرضى في مستشفيات العزل (صور)
"العيد مع كوفيد".. أطباء دمنهور يحتفلون مع المرضى في مستشفيات العزل (صور)
"العيد مع كوفيد".. أطباء دمنهور يحتفلون مع المرضى في مستشفيات العزل (صور)
"العيد مع كوفيد".. أطباء دمنهور يحتفلون مع المرضى في مستشفيات العزل (صور)
"العيد مع كوفيد".. أطباء دمنهور يحتفلون مع المرضى في مستشفيات العزل (صور)
"العيد مع كوفيد".. أطباء دمنهور يحتفلون مع المرضى في مستشفيات العزل (صور)

أخبار تهمك

تصريح هام من التحالف العالمي للقاحات بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

شرط مفاجئ لنجم الزمالك للاستمرار مع الفريق

منذ أقل من ساعة

أسامة كمال عن فزع المصريين من كورونا: "ساعة تروح وساعة تيجي"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

"علقة موت" لـ"حرامي شنط" بالهرم تنهى حياته في ليلة العيد

منذ ساعة و 27 دقيقة

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

منذ ساعتين

مرتضى منصور يعلن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

منذ يوم

تامر مرسي يعلن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"

منذ ساعة

الإبراشي يكشف تفاصيل حواره مع رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ حوالي 14 ساعة

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

منذ حوالي 13 ساعة

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 22 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:45 م

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

08:55 م

الإبراشي يكشف تفاصيل حواره مع رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

10:26 م

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

08:31 م

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

07:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية