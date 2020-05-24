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صفقة نارية.. تشيلسي يستهدف خطف نجم إنتر ميلان

الأحد 24/مايو/2020 - 09:57 م
ايكاردي
ايكاردي
أحمد عصام
يستهدف مسؤولو فريق تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد. 

ويرغب النادي الإنجليزي في استثمار الخلاف بين فريقي إنتر ميلان وباريس سان جيرمان في صفقة الأرجنتيني ماورو ايكاردي. 

وخرج ماورو ايكاردي في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.  

ويضع نادي تشيلسي مبلغ 50 مليون يورو من أجل جلب ماورو ايكاردي هذا الصيف بالإضافة إلى 10 ملايين كإضافات.

ولكن نادي انتر ميلان لا يريد الاستغناء عن ايكاردي بمبلغ اقل من 70 مليون يورو.


أقرأ أيضا.. تطورات جديدة بشأن استئناف الدوري الإيطالي 

شهدت الأيام الماضية تطورات جديدة بشأن استئناف الدوري الإيطالي وذلك بعد توقف النشاط حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا في بداية شهر مارس الماضي. 

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة "لا ريبوبليكا"، إن رابطة الأندية الخاصة ب الكالتشيو ستعقد اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل لتحديد موقف البطولة هذا الموسم والحلول المتاحة.

وسيحضر ممثلو جميع الأندية هذا الاجتماع من أجل طرح بعض الاقتراحات، وفي حال التوصل لاتفاق بين الحكومة والاتحاد الإيطالي سوف تتم استكمال المسابقة في شهر يونيو. 

ووضعت وزارة الصحة في إيطالية بروتوكول طبي لاستئناف الكالتشيو في الفترة ما بين 13 إلى 20 يونيو القادم.

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