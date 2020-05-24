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الجزء الثاني للإختيار رمضان 2021

الأحد 24/مايو/2020 - 09:54 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
بعد أن حقق مسلسل "الإختيار"، نجاح باهر، ونال إعجاب الكثير من الجمهور، وحقق نسبه مشاهدات عالية، حيث أنه حكي قصص حقيقية، داخل الجيش المصري، لذلك قرر صناع المسلسل عمل جزء ثاني للمسلسل.


والذي يتناول قصص حقيقيه لضباط وجنود الجيش المصري، ويوضح الصعوبات التي يمرون بها آثناء عملهم، وتصديهم للإرهاب الغاشم.

ومن المقرر عرض الجزء الثاني من مسلسل الإختيار في شهر رمضان القادم سنه 2021 بلذن الله، وسيتناوي قصص آخري من البطولات داخل الجيش المصري.


ويتناول مسلسل "الإختيار" حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي إستشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

ومسلسل الإختيار ﺇﺧﺮاﺝ: بيتر ميمي ، ﺗﺄﻟﻴﻒ: باهر دويدار، طاقم العمل: أمير كرارة أحمد العوضي، رضوى جودة، آسر ياسين، دينا فؤاد، سارة عادل.

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