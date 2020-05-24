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تامر مرسي يعلن عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"

الأحد 24/مايو/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر
روان هيثم
أعلن المنتج تامر مرسي، عن وجود جزء ثاني من مسلسل "الاختيار"، الذي تناول قصة حياة شهداء مربع كمين البرث والبطل الشهيد أحمد صابر المنسي وسوف يتم عرضه في موسم رمضان 2021.

قصة مسلسل الاختيار

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار

يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.

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