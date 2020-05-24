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فايلر يرفض عودة أزارو والأهلي يحدد سعر بيعه

الأحد 24/مايو/2020 - 09:45 م
وليد أزارو
وليد أزارو
علي نبوي
أفادت تقارير صحفية مغربية بأن المهاجم وليد أزارو لاعب النادي الأهلي، سيرحل عن القلعة الحمراء في الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة المنتخب المغربية بأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر يرفض عودة اللاعب المعار في يناير الماضي لصفوف الاتفاق السعودي.

وتابعت الصحيفة بأن النادي الأهلي حدد سعر بيع وليد أزارو مقابل ٣ مليون يورو ولن يتنازل عن هذه القيمة.

وأضافت الصحيفة بأن إدارة الأهلي تحاول تسويق اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل خاصة لرغبتهم في رحيله بناءًا على طلب المدرب السويسري رينيه فايلر.

ويلعب أزارو معارًا منذ يناير الماضي بقميص الاتفاق السعودي، حيث خاض ٧ مباريات سجل خلالهم ٣ أهداف وصنع هدفًا أخر.

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يسعي النادي الأهلي لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي والمُعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي بالبقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو القادم.

ويرغب رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى بقاء رمضان صبحي خلال الموسم القادم خاصة أن اللاعب أحد الركائز الأساسية فى التشكيل الأساسي للفريق.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت أن هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حدد سعر رمضان صبحي وهو 7 مليون يورو من أجل التحلي عنه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وشارك صبحي مع الأهلي فى 9 مباريات هذا الموسم بواقع 6 مباريات ببطولة الدوري المصري وفى 3 مباريات بدوري أبطال إفريقيا وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدف وحيد.

ولدى صبحي 28 مباراة دولية سجل خلالهم هدف وحيد فى مرمي نيجيريا عام 2016 وتأهل الفراعنة وقتها لكأس الامم الإفريقية لنهائيات كأس الأمم 2017.

وكان رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تألق خلال العام الماضي بعدما قاد منتخب مصر الأولمبي للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى تاهل من خلالها الفراعنة للأولمبياد بطوكيو.

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