وكيل صحة البحر الأحمر يهنئ جيش مصر الأبيض بحميات الغردقة.. ويوزع كعك العيد

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تفقد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مستشفى الحميات بالغردقة المخصصة مستشفى للعزل لمرضي فيروس كورونا المستجد، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك وتوزيع كعك العيد على أفراد جيش مصر الأبيض بمستشفى الحميات بالغردقة في أول أيام عيد الفطر المبارك.



وقدم وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما قدم لهم تحيات وتهنئة الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وتقديرهم جميعا لكافة الجهود والتضحيات التي يبذلونها فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.ط، وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن هناك متابعة مستمرة لجميع متطلبات العمل بالمستشفى.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى اليوم.



من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم 4807 متعافيين.



وأكد متحدث الوزارة، في بيان له، تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.



وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

