خبير اقتصادي: 50 ألف جنيه ما يحتاجه أي شاب لبداية مشروع خاص (فيديو)

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أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، أن نجاح المشروع من عدمه يعتمد على دراسة السوق واختيار المجال المناسب للعمل فيه، فالقطاعات التي تعمل الأن هي الأغذية والأدوات الطبية والمصانع والتجارة الإلكترونية والتسويق.



وأوضح "الحسيني"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "دقائق" الإذاعي، أن المولات والمحلات التجارية أصبحت مغلقة ومن يشتري الأن يكون عن طريق الأون لاين، لافتًا إلى أنه بناء على تقرير مصادر من شعبة التجارة الإلكترونية لاتحاد التجارة والصناعة ارتفعت نسبة التجارة عن طريق الإنترنت إلى 38% من بداية أزمة كورونا.



وأشار إلى أن أي شخص يحتاج أن يبدأ في مشروع تجاري يحتاج 50 ألف جنيه في البداية، لتأجير مكتب وشراء منتجات ملابس على سبيل المثال ودفع رسوم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وتصميم متجر إلكتروني وعمل حملات إعلانية للتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم بعد 6 أشهر من العمل سيتكون له رأس المال المناسب لكي يبدأ في البيع وجني الأرباح.



ووجه نصيحة للشباب قائلًا: "اشتغل اون لاين لو معندكش قدرة مالية إنك تصنع، أعمل متجر إلكتروني على السوشيال ميديا مش هيكلفك 200 دولار، وشوف المصانع اللي في بلدك أيه وسوق ليها منتجاتها وقدم خدمة كويسة للناس.. روح للمصانع خد منهم جزء من البضاعة للتسويق، والأرباح التي تتحصل عليها لا تصرفها وتقوم بتجهيز منتجك بالكامل لمدة 6 أشهر"، مضيفًا: "بقول للشباب لو مخرجش برة الصندوق وفضل قاعد بيقول دا اي كلام هتفضل محلك سر ومش هتنجح".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم الـ 4807 متعافيين.



وأضاف أنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

