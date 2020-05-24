Advertisements

تطورات جديدة بشأن استئناف الدوري الإيطالي

الأحد 24/مايو/2020 - 09:43 م
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي
أحمد عصام
شهدت الأيام الماضية تطورات جديدة بشأن استئناف الدوري الإيطالي وذلك بعد توقف النشاط حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا في بداية شهر مارس الماضي. 

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة "لا ريبوبليكا"، إن رابطة الأندية الخاصة ب الكالتشيو ستعقد اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل لتحديد موقف البطولة هذا الموسم والحلول المتاحة.

وسيحضر ممثلو جميع الأندية هذا الاجتماع من أجل طرح بعض الاقتراحات، وفي حال التوصل لاتفاق بين الحكومة والاتحاد الإيطالي سوف تتم استكمال المسابقة في شهر يونيو. 

ووضعت وزارة الصحة في إيطالية بروتوكول طبي لاستئناف الكالتشيو في الفترة ما بين 13 إلى 20 يونيو القادم.


أقرأ أيضا.. صفقة نارية.. تشيلسي يستهدف خطف نجم إنتر ميلان

يستهدف مسؤولو فريق تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد. 

ويرغب النادي الإنجليزي في استثمار الخلاف بين فريقي إنتر ميلان وباريس سان جيرمان في صفقة الأرجنتيني ماورو ايكاردي. 

وخرج ماورو ايكاردي في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.  

ويضع نادي تشيلسي مبلغ 50 مليون يورو من أجل جلب ماورو ايكاردي هذا الصيف بالإضافة إلى 10 ملايين كإضافات.

ولكن نادي انتر ميلان لا يريد الاستغناء عن ايكاردي بمبلغ اقل من 70 مليون يورو.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 19 ساعة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن الدوري المصري

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح هام من التحالف العالمي للقاحات بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ حوالي 13 ساعة

"شبورة ورياح".. كواليس حالة الطقس ثانِ أيام عيد الفطر

منذ حوالي 6 ساعات

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

منذ ساعة و 19 دقيقة

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ ساعة و 6 دقيقة

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

منذ يوم

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 21 ساعة

العروض الخليجية تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة برشلونة القادمة بعد عودة الدوري الاسباني الممتاز

منذ ساعة

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:45 م

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

08:55 م

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

08:31 م

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

07:38 م

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

08:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية