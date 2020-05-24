محمد رمضان يطرح أغنية الحلقة الأخيرة من "البرنس" عبر اليوتيوب

Advertisements

طرح الفنان محمد رمضان، منذ قليل أغنية الحلقة الأخيرة من مسلسل "البرنس"، وذلك من خلال قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتحمل الأغنية عنوان "تسع إيام".



يُشار أن أغنية "تسع إيام"، من كلمات مصطفى ناصر، غناء أحمد كامل، ألحان خالد عصام الدين، توزيع إسلام شيتوس.



ودارت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "البرنس" حول قتل "فتحي" أحمد زاهر لزوجته "فدوى" روجينا وذلك بعدما علم بخيانتها مع شقيقه "ياسر" محمد علاء، ثم قام بقتله أيضًا، كتابة"عبد المحسن" إدوارد الكباريه الخاص به لطليقته "عظيمة" بدرية طلبة، وبعدها يقوم بالانتحار،إعدام "فتحي" بعدما قام "حمادة" محمد مهران بالإبلاغ عنه، زواج "رضوان" محمد مهران من" علا" نور اللبنانية، وانفصال "نورا" ريم سامي عن خطيبها "حسام" وزواجها من "حمادة".



والجدير بالذكر أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، ريم سامي، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، أحمد داش، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحلام الحريتلي.