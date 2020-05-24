Advertisements

شرط مفاجئ لنجم الزمالك للاستمرار مع الفريق

الأحد 24/مايو/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

علق واحد من نجوم نادي الزمالك مصيره مع الفريق بيد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض خلال.

 

وأظهر محمد عنتر نجم نادي الزمالك رغبة في الرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري بسبب قلة مشاركته في الفريق وعدم الاعتماد عليه.

 

ولكن قرر عنتر تأجيل رحيله عن الزمالك لفترة كما أجل رده على الأندية التي تقدم بعروضه لضم في الصيف.

 

وتواصل عنتر مع أحد مسئولو نادي الزمالك ليخبره بحسم موقفه مع النادي ولكنه أبلغه بأن مصيره معلق بيد كارتيرون وسيحسم موقفه في الفترة المقبلة.

 

وأظهرت العديد من الأندية اهتمام كبير بضم محمد عنتر في الصيف القادم في حالة رحيله عن الزمالك أبرزها نادي وادي دجلة ونادي الإنتاج الحربي ونادي الإسماعيلي.

أخبار تهمك

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

منذ يوم

"علقة موت" لـ"حرامي شنط" بالهرم تنهى حياته في ليلة العيد

منذ ساعة و 22 دقيقة

الإبراشي يكشف تفاصيل حواره مع رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

منذ أقل من نصف ساعة

تصريح هام من التحالف العالمي للقاحات بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

أسامة كمال عن فزع المصريين من كورونا: "ساعة تروح وساعة تيجي"

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضى منصور يعلن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 20 ساعة

تامر مرسي يعلن عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"

منذ أقل من ساعة

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ ساعتين

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

منذ ساعتين و 18 دقيقة

شرط مفاجئ لنجم الزمالك للاستمرار مع الفريق

منذ أقل من ساعة

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

منذ حوالي 13 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:45 م

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

08:55 م

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

08:31 م

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

07:38 م

الإبراشي يكشف تفاصيل حواره مع رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

10:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية