مفاجأة.. الإسماعيلي يوافق على رحيل باهر المحمدي

أظهر نادي العين الإماراتي رغبة في التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وطلب باهر المحمدي من إدارة الدروايش الموافقة على العرض المقدم له من نادي العين مؤكدا أنه يريد الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري.

ولكن رفض نادي الإسماعيلي فكرة رحيل باهر المحمدي عن الفريق بشكل نهائي في الصيف القادم ولكن أكد النادي أنه لا يمانع في خروجه على سبيل الإعارة فقط لمدة موسم واحد.

واشترط نادي الإسماعيلي على باهر المحمدي ليوافق على رحيله إلى نادي العين في الصيف أن يقوم بتجديد عثده مع الفريق لمدة موسمين آخرين.

وقدم نادي العين الإمارتي عرض ضخم لإستعارة باهر المحمدي في الصيف مقابل 700 ألف دولار بالاضافه إلى 500 ألف دولار يحصل عليهم اللاعب.

يذكر أن عقد باهر المحمدي مع نادي الإسماعيلي ينتهي بشكل رسمي بعد 3 مواسم قادمة من الآن.