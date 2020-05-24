انضباط وانغلاق.. محافظ دمياط تكشف تفاصيل أول أيام عيد الفطر

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كشفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها المحافظة منذ بداية الأسبوع الماضي، للحد من تجمعات المواطنين خلال عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن حزمة التدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأضافت المحافظ، في بيان، أنه تم تحقيق الالتزام بتطبيق قرار اقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها من أبناء محافظة دمياط فقط وتكثيف التواجد الأمنى على بوابتى المدينة والاستمرار فى غلق الشواطئ ومنطقة اللسان وشارع النيل، لافتة أيضًا الى غلق كورنيش النيل بمدينة دمياط وجميع المنتزهات، لمنع أى تجمعات للمواطنين حفاظًا على سلامتهم.



كما تم إيقاف حركة المواصلات العامة وغلق المحال التجارية، وفى سياق متصل أكدت محافظ دمياط أن المحافظة لم تشهد أية خروقات لتلك القرارات، مناشدة أهالى المحافظة باتباع تلك التعليمات حفاظا على سلامتهم، كما تقدمت بالتهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الحبيبة بالخير والرخاء والأمن والأمان.



وأشادت الدكتورة منال عوض بجهود الأجهزة الأمنية وتكاتفها مع الجهات التنفيذية لتطبيق محاور الخطة الإستراتيجية لمجابهة تداعيات الأزمة والحد من إنتشار العدوى.



وسجلت مصر قفزة جديدة، في تعداد إصابات كورونا منذ انتشار فيروس كورونا المستجد حتى الآن، لتتجاوز الـ 17 آلف حالة، بعد تسجيل 752 حالة جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة في بيانها اليوم الأحد.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم الـ 4807 متعافيين.



وأضاف أنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.



