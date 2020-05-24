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خلطات طبيعية سريعة المفعول للحصول على شعر كثيف ولامع

الأحد 24/مايو/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
نقدم لك عزيزتي أفضل الخلطات الطبيعية للحصول على شعر كثيف ولامع، وهذه الخلطات سريعة المفعول ستحصلين على نتائج مذهلة في وقت قصير:

خلطة الموز والزبادي لتكثيف الشعر
المكونات
- ثمرتان من الموز الناضج.
- صفار بيضة واحدة.
- كوب من الزبادي.

طريقة التحضير
اهرسي الموز جيداً وأضيفي إليه تدريجياً الزبادي وصفار البيض
ضعي الخليط على شعرك من جذوره وحتى أطرافه
غطيه بغطاء بلاستيكي واتركيه مدة ثلاث ساعات. 
اغسلي شعرك على طريقتك المعتادة.
 
خلطة زبدة الشيا وزيت الأرغان
المكونات
- 4 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا.
- 5 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- 4 ملاعق كبيرة من زيت الأركان.
طريقة التحضير
اخلطي كلا من زبدة الشيا وزيت جوز الهند وزيت الأركان. 
طبقيه على شعرك من الجذور وحتى الأطراف. 
لفي شعرك بغطاء الاستحمام واتركيه لمدة ساعة من الوقت.
اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

خلطة البيض والعسل
المكونات
- 3 ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي.
- بيضة واحدة.
- 4 ملاعق كبيرة من الزبادي.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- ثمرة موز ناضجة.
طريقة التحضير 
امزجي كلاً من العسل واللبن وزيت الزيتون جيداً
اهرسي الموزة جيداً وأضيفيها الى المكونات السابقة
طبقي المزيج على شعرك
اغسلي شعرك بالشامبو الملائم وشطفيه بالماء الدافئ.

خلطة الموز وزيت الزيتون 
المكونات
- كوب من الزبادي.
- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ثمرة من الموز.
طريقة التحضير 
اخلطي كلاً من اللبن وزيت الزيتون جيداً
أضيفي إليهما ثمرة الموز بعد هرسها بشكل كلي. 
حركي المكونات الى أن تصبح خليطاً متجانسا
اغسليه كالمعتاد.

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