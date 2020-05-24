خبير اقتصادي: 80 مليون شخص فقدوا وظائفهم بسبب كورونا على مستوى العالم (فيديو)

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قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إنه يجب علينا في التوقيت الحالي النظر للتجربة الهندية، حيث أنه في الهند هناك أكثر من 18 مليون شاب يعملون في وظائف عادية، صنعوا أفكارا وأقاموا مشروعات مالية كبرى عن طريق التعاون فيما بينهم أو الاقتراض من الدولة.



وأوضح "الحسيني"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "دقائق" الإذاعي، أن العالم مقبل على أزمة كساد عالمي ستبدأ من يونيو 2020 وتنتهي في مارس 2031، لذلك يجب ابتكار أفكار غير طبيعية وقوية لاستغلال هذه الفترة، فنحن لدينا قاعدة تكنولوجيا قوية ومقومات تسويق إلكتروني جيدة نستطيع تسويق بها أي منتج في السوق المحلي ثم العالمي.



وأضاف أن 80 مليون شخص على مستوى العالم خسروا وظائفهم في 3 أشهر بداية من انتشار أزمة فيروس كورونا ومن الظلم اللوم على صاحب أي مشروع أو مصنع قام تسريح بعض العمال لأنه في الحقيقة هو إنتاجه توقف وأصبح خاسرًا، لذلك أدعو الشباب للبحث في قطاع التكنولوجيا والتصنيع لتسويق المنتجات أون لاين، مثل الملابس والمأكولات والمشروبات والمنتجات الصحية والطبية والإكسسوارات.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم الـ 4807 متعافيين.



وأضاف أنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

