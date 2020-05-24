"علقة موت" لـ"حرامي شنط" بالهرم تنهى حياته في ليلة العيد





وعلى الفور تمكنت القوات من القبض على شريكه في الواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من الأهالي، بتمكنهم من ضبط شخصين مستقلين دراجة نارية "موتوسيكل"، حال سرقتهما حقيبة سيدة، حال سيرها بالشارع بنطاق القسم.





وعلى الفور، وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، والقبض على مرتكبيها.



وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم ومعاونه الرائد إسلام السيد، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيدة ثلاثينية العمر بشارع آخره مسدود، سرق شخصان يستقلان دراجة نارية "موتوسيكل"، حقيبتها، ولدي محاولتها الهرب، صرخت السيدة، وتجمع الأهالي، وتمكنوا من الإمساك بهما.



تحريات رجال مباحث الجيزة، بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، توصلت إلى أن الشخصان يكونان تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين، مشيرة إلى أن الأهالي تعدوا عليهما بالضرب محدثين إصابة أحدهما التي أودت بحياته في الحال، وإصابة الآخر.



وتمكنت القوات من القبض على المتهم، واقتياده إلى القسم، وجري نقل جثة المتوفي إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



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بـ"7 قطع يشتبه في أثريتها"، تمكن ضباط إدارة شرطة السياحة والآثار، من القبض على شخص عثر بحوزته قطع أثرية بقصد الاتجار.



وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة سياحة وآثار سقارة بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، مفادها قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مُقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الإتجار.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إستهدافه وضبطه، وعُثر بحوزته على 7 قطع يشتبه فى أثريتها "3 قطع حجرية مختلفة الأحجام والأشكال بدون نقوش، لوحة من الحجر الجيرى عليها نقوش ورسومات، تمثال صغير الحجم لشخص، رأس تمثال فرعونى صغير، جعران من الحجر"، 2 طلقة خرطوش.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

لقى لص حقائب، مصرعه، بمنطقة الهرم، خلال سرقته حقيبة سيدة ثلاثينية العمر، حال سيرها بالشارع، بعد أن لقنه الأهالي "علقة موت" أودت بحياته في الحال.