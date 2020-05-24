شركة سيارات بريطانية تجري عمليات مراجعة لفريق الإدارة

أبلغت شركة صناعة السيارات البريطانية أستون مارتن بأنها تجري عملية مراجعة لفريق الإدارة، وذلك ردا على تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز قال إن الرئيس التنفيذي للشركة أندي بالمر سيترك منصبه في إطار عملية إعادة هيكلة شاملة.

وذكرت الصحيفة أن شركة السيارات الفاخرة ستعين توبياس مويرس الرئيس التنفيذي لوحدة مرسيدس-إيه.إم.جي للسيارات محل بالمر وأن ذلك سيتم إعلانه يوم الثلاثاء.

ولم تعلق أستون مارتن على مصير بالمر.

وكانت الصحيفة ذكرت أن الشركة لم تخطر بالمر بالقرار المرتقب وأن بالمر أحجم عن التعليق.