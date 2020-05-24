Advertisements

نجم تشيلسي السابق ينصح فريقه بعدم التعاقد مع كوتينيو والتحرك لنجم آخر

الأحد 24/مايو/2020 - 09:19 م
كوتينيو
كوتينيو
عبد القادر عرابي
نصح المدافع الفرنسي "فرانك لوبوف" نجم نادي تشيلسي الإنجليزي السابق، بعدم ضم النجم البرازيلي "فيليبي كوتينو" لاعب برشلونة المعار لنادي بايرن ميونخ الألماني.

وأكد لوبوف في مقابلة صحفية، أن تشيلسي عليه ضم الألماني الشاب "كاي هافريتز" نجم نادي باير ليفركوزن الألماني بدلاً من كوتينيو.

وقال لوبوف في تصريحات لشبكة ESPN: "أحب طريقته وأسلوبه في اللعب، يبدو كشخص في الثلاثين من عمره، هو يعرف ماذا سيفعل ومتى يفعل بالكرة".

وأضاف: "يعد هافريتز العقل المدبر للفريق، تحدثت عنه في أكثر من مناسبة سابقة، أُعجبت بشدة بهدفه في فيردر بريمن من بين قدمي حارس المرمى".

وتابع: "بالحديث عن انضمام كوتينو لتشيلسي، أعتقد أن هافريتز هو اللاعب الأمثل، فهو موهوب للغاية، ويجب أن ينضم للدوري الإنجليزي"

وأتم: "لو كنت أمتلك قراراً في تشيلسي، لقررت التوقيع معه على الفور".

وارتبط تشيلسي في الفترة الحالية بضم كوتينيو، والذي قررت إدارة بايرن ميونخ عدم تفعيل بند الشراء في عقده.

كما يحظى هافريتز صاحب الـ20 عاماً بإهتمام عدة أندية، على رأسها بايرن ميونخ وليفربول ومانشستر يونايتد وبرشلونة.

أخبار تهمك

موعد مباراة برشلونة القادمة بعد عودة الدوري الاسباني الممتاز

منذ ساعة

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

منذ يوم

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

منذ يوم

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ حوالي 13 ساعة

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

منذ حوالي 12 ساعة

العروض الخليجية تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 21 ساعة

"شبورة ورياح".. كواليس حالة الطقس ثانِ أيام عيد الفطر

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ ساعة و 6 دقيقة

تصريح هام من التحالف العالمي للقاحات بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن الدوري المصري

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:45 م

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

08:55 م

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

08:31 م

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

07:38 م

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

08:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية