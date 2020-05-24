الولايات المتحدة: تجاوز حصيلة وفيات كورونا الـ 99 ألف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم الأحد، 99 ألف حالة.





وسجلت في الولايات المتحدة، حتى الوقت الحالي، حسب معلومات موقع "Worldometers" للإحصائيات، 1675880 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 99003 وفيات، ما يساوي 5.9% من عدد الحالات الإجمالي، و451124 شفاء، أي 26.9%.





من جانبها، ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم وتعكس البيانات التي تم جمعها حتى الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش يوم 23 مايو، أن حصيلة الإصابات بلغت حتى ذلك الحين 1622114 حالة، بينها 97049 وفاة.





وأفادت المراكز الأمريكية بأن الارتفاع اليومي للإصابات وصل إلى 26229 حالة، فيما بلغت زيادة الوفيات 1047.





وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.





وعلى الرغم من أن أعداد ضحايا الجائحة على أساس يومي لا تزال عالية، إلا أن سلطات البلاد أطلقت عملية رفع القيود العامة المفروضة بسبب الفيروس.



