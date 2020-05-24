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بعد نجاح "الاختيار".. بيتر ميمي تخوفت من تقديمه !!

الأحد 24/مايو/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعرب المخرج بيتر ميمي، عن سعادته الكبيرة بنجاح مسلسله "الاختيار"، وحرص على توجيه رسالة لكل من ساهم في خروج المسلسل بهذا الشكل، كاشفًا عن أسباب قلقه من تقديمه له في البداية ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب بيتر ميمي، منشورًا قال فيه: "أول ماعرفت إني هعمل مسلسل (الاختيار) من سنة تقريبا كنت خايف جدًا أنا و فريق العمل لأنها مسئولية كبيرة، مسئولية قدام الشهداء و الناس و البلد، و مسئولية تاريخية قدام الأجيال اللي جاية لانه مش مجرد مسلسل هيتعرض في رمضان ينجح أو يفشل".

وتابع بيتر ميمي قائلاً: "بس الحمدلله أظن إننا كنا ادها و ربنا سترها معانا و روح منسي الله يرحمه كانت معانا، و بشكر ثقة البلد و الشركة إننا نكون مسئولين على مشروع بالأهمية ديه ".

وحرص بيتر ميمي على توجيه الشكر لكل العاملين بالمسلسل، واختتم كلامه بالدعاء للشهداء بالرحمة والمغفرة، قائلاً :"رحم الله شهداء الوطن".

والجدير بالذكر أن مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، وهو تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.
بعد نجاح "الاختيار".. بيتر ميمي تخوفت من تقديمه !!
بعد نجاح "الاختيار".. بيتر ميمي تخوفت من تقديمه !!
بعد نجاح "الاختيار".. بيتر ميمي تخوفت من تقديمه !!
بعد نجاح "الاختيار".. بيتر ميمي تخوفت من تقديمه !!

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