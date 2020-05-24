Advertisements

لقب أهلاوي ومشاركة مونديالية ضمن أشهر إنجازات الكرة المصرية في الأعياد

الأحد 24/مايو/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي


تحتفل الأمة العربية والإسلامية اليوم الأحد بعيد الفطر المبارك، والذي يمثل بعض الذكريات الطيبة لجماهير الكرة المصرية، على مستوى البطولات والإنتصارات.

 

وتتذكر جماهير النادي الأهلي بشكل جيد، لقبه الأول في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الألفية الحالية، والذي يعود لشهر نوفمبر عام 2001.

 

وتمكن الأهلي من تحقيق لقبه الثالث على حساب صن داونز بطل جنوب أفريقيا خلال أيام عيد الفطر، حين انتصر بثلاثية نظيفة سجلها "خالد بيبو" بعد التعادل في مدينة بريتوريا بهدف لكل منهما.

 

كما حقق الأهلي بعض الإنتصارات التي لا تنسى على حساب نادي الزمالك في أيام عيد الفطر، لعل أبرزها الفوز الذي حققه على النادي الأبيض بهدفين دون رد عام 2015، سجلهما اللاعب مؤمن زكريا.

 

نادي الزمالك لا يتمتع بذكريات جيدة في الأعياد، حيث يشتهر الفريق الأبيض بالخسارة دوماً في أيام العيد، حيث اعتاد النادي الأبيض على الخسارة في عدة مباريات هامة في الأعياد ضد الأهلي والإسماعيلي وحرس الحدود وإتحاد الشرطة.

 

ويعود الفوز المؤثر الوحيد للزمالك في الأعياد، لعام 1991 حين تغلب على الأهلي بهدفين دون رد، سجلهما أيمن يونس ومصطفى إبراهيم.

 

بالنظر لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، نجد أن عيد الفطر يرتبط هامة للفراعنة، حين خاض المنتخب الوطني أولى مبارياته في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا في أول أيام عيد الفطر، والتي خسرها ضد منتخب أوروجواي بهدف دون رد، وذلك بعد غياب 28 عاماً عن المشاركة في البطولة.

أخبار تهمك

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 21 ساعة

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

منذ حوالي 12 ساعة

العروض الخليجية تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

منذ يوم

تصريح هام من التحالف العالمي للقاحات بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة برشلونة القادمة بعد عودة الدوري الاسباني الممتاز

منذ ساعة و 7 دقيقة

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن الدوري المصري

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

منذ يوم

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ ساعة و 7 دقيقة

"شبورة ورياح".. كواليس حالة الطقس ثانِ أيام عيد الفطر

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:45 م

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

08:55 م

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

08:31 م

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

07:38 م

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

08:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية