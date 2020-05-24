Advertisements

نصائح للحفاظ على جهازك الهضمي خلال أيام العيد

الأحد 24/مايو/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
هناك مجموعة من النصائح المهمة التي عليك اتباعها للحفاظ على حياتك خلال أيام العيد، والحفاظ على الجهاز الهضمي من المشاكل التي يتعرض لها:

الابتعاد عن الحلويات الدسمة
- تناولي وجبة إفطار خفيفة في الصباح الباكر.
- احرصي على الابتعاد عن المأكولات والحلويات الدسمة للحفاظ على جهازك الهضمي من المشاكل.

شرب الماء بكميات وفيرة
يجب الحرص على تناول كمية كافية من الماء بما لا يقل عن 6-8 أكواب من الماء يومياً، وذلك لتفادي الاضطرابات المعوية.

الانتباه الى كمية الطعام المتناولة
الإفراط في تناول الطعام خلال العيد يمكن أن يسبب مشاكل مختلفة في الجهاز الهضمي، منها عسر الهضم، التلبك المعوي، الإمساك.

تناول المشروبات الساخنة
احرصي على تناول المشروبات الدافئة، مثل اليانسون والزهورات والشاي الأخضر وغيرها من الأعشاب، فهي مفيدة جداً وتساعد في تهدئة المعده.

تنبيه هام
وعليك عزيزتي تجنب الأطعمة الدسمة والحارة، كذلك الخل والمخللات والليمون، لما لها من تأثير سلبي على المعدة

أخبار تهمك

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

منذ ساعة و 21 دقيقة

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ ساعة و 7 دقيقة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن الدوري المصري

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

منذ يوم

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ حوالي 13 ساعة

العروض الخليجية تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

منذ يوم

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح هام من التحالف العالمي للقاحات بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 19 ساعة

"شبورة ورياح".. كواليس حالة الطقس ثانِ أيام عيد الفطر

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة برشلونة القادمة بعد عودة الدوري الاسباني الممتاز

منذ ساعة و 7 دقيقة

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:45 م

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

08:55 م

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

08:31 م

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

07:38 م

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

08:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية