نصائح للحفاظ على جهازك الهضمي خلال أيام العيد

هناك مجموعة من النصائح المهمة التي عليك اتباعها للحفاظ على حياتك خلال أيام العيد، والحفاظ على الجهاز الهضمي من المشاكل التي يتعرض لها:





الابتعاد عن الحلويات الدسمة

- تناولي وجبة إفطار خفيفة في الصباح الباكر.

- احرصي على الابتعاد عن المأكولات والحلويات الدسمة للحفاظ على جهازك الهضمي من المشاكل.





شرب الماء بكميات وفيرة

يجب الحرص على تناول كمية كافية من الماء بما لا يقل عن 6-8 أكواب من الماء يومياً، وذلك لتفادي الاضطرابات المعوية.





الانتباه الى كمية الطعام المتناولة

الإفراط في تناول الطعام خلال العيد يمكن أن يسبب مشاكل مختلفة في الجهاز الهضمي، منها عسر الهضم، التلبك المعوي، الإمساك.





تناول المشروبات الساخنة

احرصي على تناول المشروبات الدافئة، مثل اليانسون والزهورات والشاي الأخضر وغيرها من الأعشاب، فهي مفيدة جداً وتساعد في تهدئة المعده.





تنبيه هام

وعليك عزيزتي تجنب الأطعمة الدسمة والحارة، كذلك الخل والمخللات والليمون، لما لها من تأثير سلبي على المعدة