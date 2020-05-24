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جنوب أفريقيا تعلن تخفيف قيود الإغلاق المفروضة اعتبارا من 1 يونيو

الأحد 24/مايو/2020 - 08:58 م
سيريل رامافوزا
سيريل رامافوزا
وكالات
أعلن رئيس دولة جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، تخفيف مزيدا من قيود الإغلاق المفروضة اعتبارا من 1 يونيو، ما سيسمح للعديد من القطاعات الاقتصادية باستئناف نشاطها كاملا.

وقال رامافوزا في كلمة على التلفزيون الرسمي اليوم الأحد: "لقد قررت الحكومة تخفيض مستوى الحذر في عموم البلاد من 4 إلى 3"، مضيفا أن هذه الخطوة تمثل تحولا كبيرا في نهج التعامل مع الجائحة.

وكانت سلطات البلاد أعلنت تسجيل 22 وفاة و1240 إصابة جديدة بفيروس كورنا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 429، والإصابات إلى 22583، فيما تماثل أكثر من 10 آلاف مصاب للشفاء.

وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الأحد، 8 وفيات و197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و153 حالة شفاء.

ويذكر أن سجلت وزارة الصحة العراقية، أعلى حصيلة يومية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بـ308 حالة إصابة و5 حالات وفاة

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,347 مليون إصابة، بينهم أكثر من 340 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,181 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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