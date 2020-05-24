إرشادات عليك اتباعها للوقاية من كورونا في عيد الفطر

هناك مجموعة من الإرشادات التي يجب على المواطنين اتباعها خلال فترة عيد الفطر المبارك للحفاظ على أنفسهم من فيروس كورونا المستجد:





- عليكم الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين كافة الأشخاص.

- عدم المصافحة بواسطة اليدين وعدم التقبيل في حال تمّت المقابلات أو الزيارات والمشاهدات بين الأفراد.

- عدم إقامة المناسبات الاجتماعية المنوّعة أو المشاركة بها خلال هذه الفترة.

- الاتصال بالطبيب المختص في حال شعر أحد أفراد الأسرة بأية عوارض يمكن أن تكون إشارة الى إصابته بفيروس كورونا.

- المواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

- ليس من الضروري استعمال المطهّرات التي قد تؤثر على الصحة الجلدية.

- تجنب لمس الأسطح .

- تجنّب فتح خزانة لا تخصنا أو لمس مقبض الباب أو الجلوس على كرسي في مكان عام.

- تجنّب زيارة النساء الحوامل، والأطفال، والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

- تجنّب الخروج إلى الأماكن العامة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

- غسل اليدين جيداً بالماء والصابون وعدم ملامسة الوجه والعينين تفاديا للإصابة بأي عدوى خطرة.

- التباعد الإجتماعي والجسدي من خلال مسافة مترين على الأقل بين المهنئين بعيد الفطر.