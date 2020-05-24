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إرشادات عليك اتباعها للوقاية من كورونا في عيد الفطر
الأحد 24/مايو/2020 - 08:51 م
هناك مجموعة من الإرشادات التي يجب على المواطنين اتباعها خلال فترة عيد الفطر المبارك للحفاظ على أنفسهم من فيروس كورونا المستجد:
- عليكم الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين كافة الأشخاص.
- عدم المصافحة بواسطة اليدين وعدم التقبيل في حال تمّت المقابلات أو الزيارات والمشاهدات بين الأفراد.
- عدم إقامة المناسبات الاجتماعية المنوّعة أو المشاركة بها خلال هذه الفترة.
- الاتصال بالطبيب المختص في حال شعر أحد أفراد الأسرة بأية عوارض يمكن أن تكون إشارة الى إصابته بفيروس كورونا.
- المواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.
- ليس من الضروري استعمال المطهّرات التي قد تؤثر على الصحة الجلدية.
- تجنب لمس الأسطح .
- تجنّب فتح خزانة لا تخصنا أو لمس مقبض الباب أو الجلوس على كرسي في مكان عام.
- تجنّب زيارة النساء الحوامل، والأطفال، والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.
- تجنّب الخروج إلى الأماكن العامة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
- غسل اليدين جيداً بالماء والصابون وعدم ملامسة الوجه والعينين تفاديا للإصابة بأي عدوى خطرة.
- التباعد الإجتماعي والجسدي من خلال مسافة مترين على الأقل بين المهنئين بعيد الفطر.
- ارتداء الكمامات الواقية في حال الخروج من المنزل، لأي سبب كان.