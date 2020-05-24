Advertisements

إرشادات عليك اتباعها للوقاية من كورونا في عيد الفطر

الأحد 24/مايو/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر
هناك مجموعة من الإرشادات التي يجب على المواطنين اتباعها خلال فترة عيد الفطر المبارك للحفاظ على أنفسهم من فيروس كورونا المستجد:

- عليكم الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين كافة الأشخاص.
- عدم المصافحة بواسطة اليدين وعدم التقبيل في حال تمّت المقابلات أو الزيارات والمشاهدات بين الأفراد.
- عدم إقامة المناسبات الاجتماعية المنوّعة أو المشاركة بها خلال هذه الفترة. 
- الاتصال بالطبيب المختص في حال شعر أحد أفراد الأسرة بأية عوارض يمكن أن تكون إشارة الى إصابته بفيروس كورونا.
- المواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.
- ليس من الضروري استعمال المطهّرات التي قد تؤثر على الصحة الجلدية.
- تجنب لمس الأسطح .
- تجنّب فتح خزانة لا تخصنا أو لمس مقبض الباب أو الجلوس على كرسي في مكان عام. 
- تجنّب زيارة النساء الحوامل، والأطفال، والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.
- تجنّب الخروج إلى الأماكن العامة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
- غسل اليدين جيداً بالماء والصابون وعدم ملامسة الوجه والعينين تفاديا للإصابة بأي عدوى خطرة.
- التباعد الإجتماعي والجسدي من خلال مسافة مترين على الأقل بين المهنئين بعيد الفطر.
- ارتداء الكمامات الواقية في حال الخروج من المنزل، لأي سبب كان.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 19 ساعة

"شبورة ورياح".. كواليس حالة الطقس ثانِ أيام عيد الفطر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

العروض الخليجية تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

منذ يوم

تصريح هام من التحالف العالمي للقاحات بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ ساعة و 7 دقيقة

موعد مباراة برشلونة القادمة بعد عودة الدوري الاسباني الممتاز

منذ ساعة و 7 دقيقة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن الدوري المصري

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

منذ يوم

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ حوالي 13 ساعة

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:45 م

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

08:55 م

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

08:31 م

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

07:38 م

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

08:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية