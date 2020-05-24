"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسي الدكتور وليد يحيي عبد الحليم، طبيب مقيم نساء بمستشفى المنيرة.





و توفى الطبيب متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، سائلين المولي ان يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى اليوم.





من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم 4807 متعافيين.





وأكد متحدث الوزارة، في بيان له، تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.





وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.



