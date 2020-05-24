Advertisements

تشكيل منطقة المنوفية الجديدة للميني فوتبول

الأحد 24/مايو/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
إعتمد الإتحاد المصري للعبة "الميني فوتبول" برئاسة أحمد سمير، الأب الروحي للعبة، ومؤسسها في مصر، تشكيل منطقة المنوفية.

ويضم تشكيل فرع المنوفية للميني فوتبول، الدكتور محمد السرسي رئيساً للمنطقة، ودكتور علي أحمد هلال نائب رئيس المنطقة، ورفعت محمد الوراقي مدير تنفيذي.

كما تقرر إسناد مهمة رئاسة لجنة لحكام إلى حكم الدرجة الأولى السابق، حسن السندبيسي، وعبد الفتاح عريشة حكم مساعد الدرجة الأولى، وأحمد نبيل علام عضوا باللجنة، وأحمد جوهر حكم مساعد درجة أولى، سكرتيراً للجنة الحكام، ويتولى عمرو دويدار رئاسة لجنة المسابقات، ومحمد نبيه للعلاقات العامة.

ولدت لعبة "ميني فوتبول" في كندا، وانتشرت في 1980 في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، قبل أن تصبح ذات شعبية واسعة في أمريكا الجنوبية عام 2013.

تأسس اتحاد دولي للعبة هو (WMF) في مدينة برمنجهام الإنجليزية ويرأسه التشيكي فيليب جودا وتم تنظيم ثلاث نسخ لكأس العالم للعبة عام 2015 بالولايات المتحدة الأمريكية ، وعام 2017 بتونس ، 2019 باستراليا ويضم الاتحاد الدولي للعبة 124دولة بينما يضم الاتحاد الافريقي 26 دولة.

وللعبة اتحادات قارية هي الاتحاد الافريقي مقره بتونس ويرأسه التونسي أشرف بن صالحة ، والاتحاد الاوروبي ومقره بالمجر و يرأسه البلغاري بوريسلاف ألكسندروف ، والاتحاد الأسيوي ومقره المملكة العربية السعودية ويرأسه السعودي محمد الدوسري ، واتحاد الأمريكتَين الشمالية والجنوبية ومقره المكسيك ويرأسه المكسيكي سيرجيو ديل ريو ، واتحاد قارة أوقيانيا ومقره استراليا ويرأسه الأسترالي ميجيل أنجل مارون ، كما ان للعبة اتحاد عربي مقره العاصمة اللبنانية بيروت ويرأس اللبناني أحمد دنش.

وعن بطولات اللعبة يقام كأس العالم للعبة في الأعوام الفردية ، بينما يقام كأس العالم للقارات كل عامين في الأعوام الزوجية ، وتقام بطولات الأمم لمنتخبات كل قارة في السنوات الزوجية ،بينما تقام البطولات القارية للاندية سنويا.

ويهدف الاتحاد المصري للميني فوتبول الي نشر اللعبة في جميع ربوع مصر لرعاية النشيء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب بجميع محافظات مصر ، و ذلك من خلال مراكز الشباب الريفية والحضارية .

أخبار تهمك

تصريح هام من التحالف العالمي للقاحات بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 21 ساعة

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

منذ حوالي 12 ساعة

"شبورة ورياح".. كواليس حالة الطقس ثانِ أيام عيد الفطر

منذ حوالي 6 ساعات

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 19 ساعة

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

منذ يوم

موعد مباراة برشلونة القادمة بعد عودة الدوري الاسباني الممتاز

منذ ساعة و 7 دقيقة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن الدوري المصري

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ ساعة و 7 دقيقة

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ حوالي 13 ساعة

العروض الخليجية تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:45 م

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

08:55 م

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

08:31 م

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

07:38 م

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

08:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية