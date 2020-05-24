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رئيس الوزراء العراقي يأمر بتشديد إجراءات الحظر الشامل

الأحد 24/مايو/2020 - 08:41 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
الفجر
أمر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الأحد، الأجهزة الأمنية بتشديد إجراءات الحظر الشامل.

وسجلت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الأحد، 8 وفيات و197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و153 حالة شفاء.

ويذكر أن سجلت وزارة الصحة العراقية، أعلى حصيلة يومية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بـ308 حالة إصابة و5 حالات وفاة

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,347 مليون إصابة، بينهم أكثر من 340 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,181 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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