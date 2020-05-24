خبر سار لجماهير الزمالك بشأن كارتيرون

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك اتفاقه مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على تجديد تعاقده، في ظل نجاح المدرب في قيادة الفارس الابيض إلى منصات التتويج الأفريقية والمحلية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن الثاني أحمد وأمير مرتضى عقدا جلسة مع المدير الفني للاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالتعاقد.

وأضاف المصدر ذاته بأن العقد شمل بندا هاما بين الطرفين وهو رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن قيادة الفريق في حالة الفشل في الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز او دوري أبطال أفريقيا دون تحمل النادي أي شروط مالية.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد اعلن في وقت سابق عن اقتراب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من تجديد عقده مع الابيض، وأن الإعلان عن كافة التفاصيل سيكون في الفترة المقبلة.

يذكر ان الفرنسي باتريس كارتيرون كان قد نجح في قيادة الزمالك في التتويج ببطولتي السوبر الإفريقي والمصري والصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.