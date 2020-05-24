أبطال "ونحب تانى ليه" يرقصون على "بنت الجيران" فى كواليس الحلقة الأخيرة

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حصل مسلسل "ونحب تانى ليه"، على إشادات عديدة من قبل الجمهور، الذين أبدوا إعجابهم الشديد بقصته وبأداء جميع أبطاله فى إتقان أدوارهم.



وقام المطرب الشعبى عمر كما،ل بنشر مقطع فيديو من كواليس تصوير الحلقة الأخيرة من مسلسل "ونحب تانى ليه"، وتحديدًا مشهد زواج غالية من مراد، وعلق عمر كمال على الفيديو قائلاً:"فرح غالية"، و كان أبطال المسلسل يقومون بالرقص على أنغام أغنية "بنت الجيران" لعمر كمال وحسن وشاكوش.





ودارت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "ونحب تاني"حول رفض غالية "ياسمين عبد العزيز" إتمام زواجها من عبد الله "شريف منير".



وتدبير صديقة غالية "علا رشدي" مقابلة بين غالية ومراد حتى يعرف حقيقة عدم زواجها من عبد الله، وذهب مع والده ووالدته ليطلب يديها، وبالفعل يتزواجها، كما تتزوج روعة "إيمان السيد" من هيثم "سليمان عيد".



يشار أن مسلسل"ونحب تاني ليه"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى فكري، تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، إيهاب فهمي، إسلام جمال.