سيسيه يطالب الزمالك بحسم مصيره في الموسم المقبل

طالب الايفواري رزاق سيسيه لاعب فريق الزمالك المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري، مسؤولي القلعة البيضاء بحسم موقفه بشكل نهائي من البقاء او الرحيل عن صفوف الابيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى سيسيه مجموعة من العروض الخليجية خلال الفترة الأخيرة بعد ظهوره بشكل طيب خلال الموسم الحالي مع فريق الاتحاد السكندري.

وينتظر سيسيه حسم موقفه من مجلس إدارة نادي الزمالك، لمعرفة محطتخ المقبل، في الوقت الذي طلب مسؤولو الابيض ثلاثة ملايين دولار من اجل الاستغناء عن اللاعب.

وقد أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن عودة رزاق سيسيه إلى صفوف الفريق مرة آخرى في نهاية الموسم الجاري، وذلك في حالة عدم المواقف على العروض المقدمه له.

يذكر ان مجلس إدارة نادي الزمالك كان قرر في بداية الموسم الحالي إعارة الايفواري رزاق سيسيه إلى صفوف الاتحاد السكندري لمدة عام واحد.