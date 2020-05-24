كريستيان جروس تحدث عن فترة تدريبه للزمالك

تحدث السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك عن فتره عمله بالمنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة بالدوري السعودي ثم المصري.





وقال جروس فب تصريحات صحفية بأنه سعيد وفخور بتجربته التدريبية في المنطقة العربية، مشيرًا إلى استفادته الكبيرة من هذه الفترة.





وأضاف : قمنا بعمل رائع في السعودية ونجحنا بالتتويج ببطولة الدوري السعودي بعد غياب دام ٣٢ عام، هذا كان أمر اكثر من رائع بالنسبة لي.





وتابع : في مصر كانت الأجواء التي اعيشها عظيمة وممتلئه بالحب، وخصوصا بعد قيادة الزمالك للتتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، كرة القدم بالنسبة لهم بمثابة شريان الحياة.





وقد نجح السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لفريق الزمالك في قيادة الابيض في التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب نظيره نهضة بركان المغربي بعد غياب أبناء القلعة البيضاء عن منصات التتويج الأفريقية دام ١٧ عام.











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وفي سياق آخر أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن البدء في إنشاءات مقر القلعة البيضاء وستاد النادي خلال الفترة المقبلة.

رئيس النادي الأبيض كشف عبر قناة "الزمالك" بأن هناك اتفاق قد تم بين النادي وشركة النيل من أجل بناء ستاد يخص النادي، ومقر جديد للقلعة البيضاء".



واشار رئيس الزمالك إلى أن مجلس الغدارة يعمل على مدار 24 ساعة من أجل كيان النادي الأبيض.

وأكمل رئيس النادي الأبيض بأن مجلس الإدارة يخطط من أجل إنشاء ستاد عالمي لنادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر.



